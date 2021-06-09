Люк Уилкшир: в Австралии многие знают Дзюбу после игры на ЧМ-2018 и знаменитых видео

Бывший защитник московского «Динамо» и «Терека» Люк Уилкшир поделился мнением о нападающем сборной России Артёме Дзюбе.



«В Австралии слышали о Дзюбе, конечно. После его выступления на чемпионате мира и публикации тех знаменитых видео, думаю, о нём знают многие. У него есть определённые физические возможности, которые осложняют работу для защитников. Плюс он отлично умеет реализовывать моменты. Я персонально против него играл не так часто, всё же я не был центральным защитником, но суть в том, чтобы поджимать его во время приёма мяча, поддавливать и не позволять развернуться лицом к воротам или сделать точную скидку.



Дзюба дал интервью, в котором сказал, что «атмосфера в Грозном угнетает, враждебно настроены там»? Так ведь в том и смысл, чтобы болельщики домашней команды выводили тебя из равновесия, заставляли чувствовать дискомфорт, когда ты приезжаешь на выезд. И в России сложные гостевые матчи были не только в Грозном. Когда мы приезжали в Нальчик играть против местного «Спартака» или в Томск, поверьте, было не проще, просто в другом плане», — цитирует Уилкшира «РБ-Спорт».

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