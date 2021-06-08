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Тренер сборной Финляндии: у России есть техничные игроки. Дзюба очень опасен

Тренер сборной Финляндии: у России есть техничные игроки. Дзюба очень опасен
Алексей Ласнов
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о сборной России.

«У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Артём Дзюба, очень опасный игрок, и Алексей Миранчук в полузащите. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплочённостью и дисциплиной. Наверное, неправильно будет называть её игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака», — приводит слова Канервы пресс-служба УЕФА.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Календарь Евро-2020
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