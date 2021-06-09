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Хендерсон: если нас освистывают за борьбу с расизмом, то проблема действительно есть

Хендерсон: если нас освистывают за борьбу с расизмом, то проблема действительно есть
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поведение некоторых болельщиков национальной команды, которые освистали футболистов за то, что они встали на колено в знак борьбы с расизмом.

«Если всё ещё есть люди, которые освистывают нас за то, что мы противостоим расизму, это значит, что эта проблема действительно есть. Мы по-прежнему намерены бороться с ней. Более того, это показывает, что мы должны продолжать в том же духе, продолжать биться. Нам нужно сплотиться и делать то, что мы считаем правильным.

Свист в адрес футболистов ни к чему не привёл. Мы чётко дали понять, что мы против расизма. Именно поэтому мы продолжаем вставать на колено», — приводит слова Хендерсона The Guardian.

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