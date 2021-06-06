Часть болельщиков освистала вставших на колено англичан перед матчем с Румынией

Перед товарищеским матчем со сборной Румынии на стадионе «Риверсайд» игроки сборной Англии были освистаны собственными болельщиками, сообщает Sky Sports.
Когда английские футболисты преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), часть фанатов начала улюлюкать и свистеть. Другая часть болельщиков встретила акцию аплодисментами.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ранее заявил, что его команда не будет обращать внимание на возможную негативную реакцию болельщиков и продолжит вставать на колено во время предстоящего Евро.
«Люди должны поставить себя на место молодых игроков. Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации? Мы полны решимости вставать на колено во время турнира более, чем когда-либо. Знаем, что может возникнуть неблагоприятная реакция, но мы просто проигнорируем её и продолжим делать это и дальше», — сказал он.
Напомним, ранее часть болельщиков на трибунах освистала вставших на колено игроков сборной Англии перед началом товарищеского матча c Австрией.
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16