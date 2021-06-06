Часть болельщиков освистала вставших на колено англичан перед матчем с Румынией

Перед товарищеским матчем со сборной Румынии на стадионе «Риверсайд» игроки сборной Англии были освистаны собственными болельщиками, сообщает Sky Sports.

Когда английские футболисты преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), часть фанатов начала улюлюкать и свистеть. Другая часть болельщиков встретила акцию аплодисментами.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ранее заявил, что его команда не будет обращать внимание на возможную негативную реакцию болельщиков и продолжит вставать на колено во время предстоящего Евро.



«Люди должны поставить себя на место молодых игроков. Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации? Мы полны решимости вставать на колено во время турнира более, чем когда-либо. Знаем, что может возникнуть неблагоприятная реакция, но мы просто проигнорируем её и продолжим делать это и дальше», — сказал он.



Напомним, ранее часть болельщиков на трибунах освистала вставших на колено игроков сборной Англии перед началом товарищеского матча c Австрией.