Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов перешёл в «Нефтехимик»

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов пополнил состав «Нефтехимика» на правах аренды, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Клубы договорились о годичной аренде 21-летнего футболиста. Прошлый сезон Емельянов провел в «Волгаре», где сыграл 22 матча.



«Волгарь» в 42 матчах набрал 54 очка и занял 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2020/2021. «Нефтехимик» (70) — завершил розыгрыш соревнований на седьмом месте. Победителем минувшего розыгрыша первенства ФНЛ стали самарские «Крылья Советов» (101).



По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

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