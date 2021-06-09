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Полиция Дании: возможная встреча фанатов России и Польши в Копенгагене — наихудший кошмар

Полиция Дании: возможная встреча фанатов России и Польши в Копенгагене — наихудший кошмар
Никита Сербаков
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Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль рассказал о «кошмарном сценарии» Евро-2020 для полиции Королевства.

«На последнем чемпионате Европы — 2016 во Франции российские болельщики вместе с британцами устроили ожесточённые уличные драки в Марселе. А в 2017 году, когда Польша приехала на отборочный матч чемпионата мира — 2018 с Данией, датской полиции пришлось останавливать беспорядки на улицах Копенгагена, спровоцированные польскими фанатами.

Мы готовы к Евро-2020, но при необходимости можем расширить наши усилия. И мы уже спланировали наихудший, можно даже сказать, кошмарный сценарий. Что это? Если Польша в 1/8 финала сыграет в Копенгагене, а российские болельщики приедут на этот матч», — цитирует Даля BT.

Сборная Польши на чемпионате Европы — 2020 выступает в группе Е, где её соперниками станут испанцы, шведы и словаки. Если поляки в своём квартете займут второе место, то в 1/8 финала турнира сыграют в Копенгагене.

Календарь Евро-2020

Интересно, что два матча группового этапа Евро-2020 сборная Польши проведёт в Санкт-Петербурге — 14 июня со словаками (начало — в 19:00 мск) и 23 июня со шведами (начало — в 19:00 мск).

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