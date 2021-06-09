Бруну Лаже стал главным тренером «Вулверхэмптона»

Бруну Лаже был назначен на пост главного тренера «Вулверхэмптона», сообщает пресс-служба «волков».



В январе 2019 года Бруну Лаже был назначен исполняющим обязанности главного тренера главной команды «Бенфики», сменив уволенного Руя Виторию. Затем он был назначен главным тренером клуба на постоянной основе. Специалист выиграл с «Бенфикой» чемпионский титул и Суперкубок Португалии. Также под его руководством команда повторила свой же рекорд сезона-1963/1964 по количеству забитых мячей (103 гола).



Ранее «Вулверхэмптон» возглавлял Нуну Эшпириту Санту. До этого специалист тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться. В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место.

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