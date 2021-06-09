Гурцкая: если Салихова не влюбится в Виторию, то в «Спартаке» он проработает недолго

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о назначении Руя Витории на пост наставника московского «Спартака».



«Попов (Дмитрий Попов — спортивный директор «Спартака». — Прим.: «Чемпионата») пригласил удобного себе тренера. А не тренера, который подошёл бы «Спартаку». Руй Витория не подходит красно-белым. Почему? Доказано, что команде нужен более эмоциональный тренер. Карпин, Каррера, Тедеско. «Спартаку» и тем игрокам, которые есть в команде, нужны больше не схемы, а человеческие эмоции.



Материал, который был в «Бенфике» и «Спартаке», — это мерседес и запорожец. Португальские футболисты продаются, русских продать практически невозможно. Португальцы не просто продаются, они нарасхват.



Если Руй после двух пресс-конференций не влюбит в себя болельщиков, ему конец. Сегодня, условно, Попов залез в одну петлю с Руем Виторией. Не знаю, доживёт ли он до зимы, если не попадёт в группу Лиги чемпионов. Если вышедшая из совета директоров, но участвующая в жизни клуба девушка не будет впечатлена результатом и резко не влюбится в него, то он будет работать очень мало. Для неё побеждать будут её игроки, а проигрывать будет их тренер. Рую будет очень сложно», — приводит слова Гурцкая «Рейтинг Букмекеров».



Руй Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую «Бенфику» с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл два титула чемпиона страны. В сезоне-2019/2020 возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.