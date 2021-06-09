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Журналисты ESPN разобрали игру сборной России перед чемпионатом Европы — 2020

Журналисты ESPN разобрали игру сборной России перед чемпионатом Европы — 2020
Михаил Рождественский
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Итальянский журналист Габриэле Маркотти и его французский коллега Жюльен Лоренс в ролике на канале ESPN в YouTube разобрали игру сборной России в преддверии предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.

Маркотти: На бумаге сборные Бельгии и Дании существенно сильнее России и Финляндии. Но мы регулярно недооцениваем сборную России, поскольку большинство её игроков выступают в своей стране, и мы их редко видим, особенно если команды не показывают высокий уровень в еврокубках. Думаю, это одна из причин, почему они добрались до четвертьфинала чемпионата мира. Тогда все российские футболисты, кроме Черышева, выступали в чемпионате своей страны. Способна ли эта сборная России прокрасться далеко или, оглядываясь на последние результаты, можно сделать вывод, что команда стала намного слабее за три года?

Лоренс: Не знаю, стала ли сборная России хуже. Но думаю, что у неё больше нет того импульса, который был на чемпионате мира. Даже если учитывать, что команда будет выступать в Санкт-Петербурге. Конечно, выступать на родной арене — это преимущество, но не думаю, что это поможет выступать столь же сильно, как в 2018 году. Головин, который должен стать ключевым игроком команды, переживал постоянные взлёты и падения в «Монако». В первую очередь это связано с травмами. Не знаю, в какой форме он подходит к турниру, но, похоже, не в идеальной.

Маркотти: Мне кажется, Головин потерялся в последние три года, когда перешёл в «Монако».

Лоренс: Да, очень жаль. Такой классный игрок.

Маркотти: Меня беспокоит то, что Головин не так много играл. В последнем сезоне он всего 13 раз попадал в стартовый состав «Монако». Миранчук — это тоже футболист высокого уровня. Но проблема в том, что таких, как Головин, больше нет. Если с ним что-то случится, то придётся переходить на план B. Если у вас впереди Артём Дзюба, то план B — это просто пинать мяч в его сторону. Конечно, это осложнит жизнь некоторым оборонительным линиям. Но если в моей команде Вертонген и Алдервейрелд, я скажу: «Давайте-давайте! С этим-то мы справимся». То есть меня бы такая тактика беспокоила меньше, чем разнообразная игра на быстрых игроков. По-моему, у финнов защитники тоже размером с башни. То есть вряд ли это будет хорошая тактика для сборной России.

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