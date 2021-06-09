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Судья Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 10 лет

Судья Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 10 лет
Арина Лаврова
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях, которые УЕФА принял в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

«Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат. Хачатурянц заявлял, что «с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чём его обвиняют».

В 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.

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