Штаб российского оргкомитета Евро-2020 определил главную угрозу во время турнира

Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 считает основной угрозой во время проведения турнира польских болельщиков, сообщает телеграм-канал Baza.



Несколько дней назад состоялось совещание штаба Евро в России по безопасности, в котором принимали участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. Особое внимание уделили болельщикам из Польши. Представители силовых ведомств считают, что именно от них стоит ждать провокаций. Билеты на матчи Евро в Санкт-Петербурге купили около 2500 польских фанатов.

Сборная Польши сыграет на групповом этапе Евро два матча в Петербурге — со Словакией (14 июня) и Швецией (23 июня).

Не знаешь, где смотреть матч Россия — Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.