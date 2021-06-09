Штаб российского оргкомитета Евро-2020 определил главную угрозу во время турнира

Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 считает основной угрозой во время проведения турнира польских болельщиков, сообщает телеграм-канал Baza.
Несколько дней назад состоялось совещание штаба Евро в России по безопасности, в котором принимали участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. Особое внимание уделили болельщикам из Польши. Представители силовых ведомств считают, что именно от них стоит ждать провокаций. Билеты на матчи Евро в Санкт-Петербурге купили около 2500 польских фанатов.
Сборная Польши сыграет на групповом этапе Евро два матча в Петербурге — со Словакией (14 июня) и Швецией (23 июня).
Не знаешь, где смотреть матч Россия — Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.
- 9 июня 2021
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