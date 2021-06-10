Андрей Аршавин побывал в гостях у «Чемпионата». Яркие фото из редакции
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В редакции «Чемпионата» побывал Андрей Аршавин. Экс-нападающий «Зенита» и сборной России дал большое интервью о своей карьере, работе в академии «Зенита», нынешних проблемах футбола и назвал одного человека, которому не пожал бы руку.
Читайте скоро на «Чемпионате».
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Егора Филиппова.
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