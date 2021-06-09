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Сын Зидана стал игроком клуба второго дивизиона Франции

Сын Зидана стал игроком клуба второго дивизиона Франции
Алексей Ласнов
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Энцо Зидан, полузащитник и старший сын тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, перешёл в клуб второго французского дивизиона «Родез Авейрон».

«Родез Авейрон» имеет честь сообщить о прибытии полузащитника Энцо Зидана! Энцо, родившийся в Бордо, играл в молодёжном составе «Реала» с 2004 года. В 2011 году он провёл свою первую тренировку с основной командой «Реала», прежде чем подписать свой первый профессиональный контракт в 2013 году.

Энцо присоединяется к «Родезу», обладая сильными техническими качествами и точным ударом. Он приехал в качестве свободного агента и подписал контракт на сезон. Энцо будет носить пятый номер», — сообщает пресс-служба «Родеза».

Французский полузащитник покинул «Альмерию» в октябре и с тех пор находился в статусе свободного агента.

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