Сын Зидана стал игроком клуба второго дивизиона Франции

Энцо Зидан, полузащитник и старший сын тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, перешёл в клуб второго французского дивизиона «Родез Авейрон».
«Родез Авейрон» имеет честь сообщить о прибытии полузащитника Энцо Зидана! Энцо, родившийся в Бордо, играл в молодёжном составе «Реала» с 2004 года. В 2011 году он провёл свою первую тренировку с основной командой «Реала», прежде чем подписать свой первый профессиональный контракт в 2013 году.
Энцо присоединяется к «Родезу», обладая сильными техническими качествами и точным ударом. Он приехал в качестве свободного агента и подписал контракт на сезон. Энцо будет носить пятый номер», — сообщает пресс-служба «Родеза».
Французский полузащитник покинул «Альмерию» в октябре и с тех пор находился в статусе свободного агента.
- 10 июня 2021
-
00:50
-
00:37
-
00:31
- 9 июня 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:21
-
23:19
-
22:57
-
22:56
-
22:43
-
22:22
-
22:10
-
21:55
-
21:50
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:32
-
19:56
-
19:55
-
19:44
-
19:41
-
19:22
-
19:20
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:27
-
18:14