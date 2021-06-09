Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче

Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче
Диана Валавичюте
Комментарии

В товарищеском матче сборная Португалии принимала национальную команду Израиля. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш, забивший гол после передачи защитника Жоау Канселу. Через две минуты нападающий Криштиану Роналду упрочил преимущество португальской команды в счёте. Результативную передачу отдал автор первого гола Фернандеш. На 85-й минуте Канселу довёл счёт до разгромного. В компенсированное время Фернандеш оформил дубль.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Сборная Португалии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Франции.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
09 июня 2021, среда. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
4 : 0
Израиль
1:0 Фернандеш – 42'   2:0 Роналду – 44'   3:0 Канселу – 86'   4:0 Фернандеш – 90+1'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021