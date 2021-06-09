Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Португалии принимала национальную команду Израиля. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш, забивший гол после передачи защитника Жоау Канселу. Через две минуты нападающий Криштиану Роналду упрочил преимущество португальской команды в счёте. Результативную передачу отдал автор первого гола Фернандеш. На 85-й минуте Канселу довёл счёт до разгромного. В компенсированное время Фернандеш оформил дубль.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Сборная Португалии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Франции.
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