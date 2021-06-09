Алексей Сутормин: футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чего мечтает достичь в футболе.
«Стремлюсь к тому, чтобы завоевать как можно больше титулов в России. Опять же, сборную никто не отменял. Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира — как бы банально это ни звучало. Получится, не получится — это уже другой вопрос. Но это мечта, цель, и мы делаем всё, чтобы к ней прийти», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».
Напомним, Сутормин стал игроком санкт-петербургского «Зенита» в 2019 году. В минувшем сезоне футболист принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. По итогам сезона-2020/2021 «Зенит» стал чемпионом России.
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