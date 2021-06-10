«Локомотив» активировал опцию выкупа хавбека «Минска» Зиновича

Главный тренер «Минска» Фёдор Щербаченко сообщил, что «Локомотив» сделал предложение по покупке Кирилла Зиновича.



«Локомотив» сделал «Минску» официальное предложение по оплате суммы отступных, которые прописаны в контракте Зиновича. Но на сегодняшний день в клубе сложилась такая ситуация, что не был продлён контракт с многолетним руководителем «Минска». Поэтому сейчас фактически просто некому подписать этот трансферный договор. Я знаю, что Зинович согласовал условия личного контракта с «Локомотивом» и мечтает перейти в эту команду.



Понимаю, что такой большой клуб, как «Локомотив», не любит долго ждать. Но я всё же порекомендовал бы железнодорожникам немного набраться терпения. Думаю, наше спортивное руководство не будет чинить препятствий этому переходу, так как никто не собирается нарушать регламент УЕФА. «Локомотив» же готов заплатить отступные. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот трансфер сорвался. В противном случае УЕФА может применить санкции к «Минску». Не хочется, чтобы в такое непростое время клуб был обременён штрафом», — цитирует Щербаченко «Спорт-экспресс».

18-летний Зинович провёл за «Минск» 22 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.