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Альба: переходы Агуэро и Гарсии в «Барселону» кажутся мне очень хорошими

Альба: переходы Агуэро и Гарсии в «Барселону» кажутся мне очень хорошими
Вячеслав Моренко
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32-летний крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о работе главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана и прокомментировал летние подписания клуба.

«Рональд проделал огромную работу с тех пор, как возглавил клуб. Мы улучшались на протяжении всего сезона, и Куман заслуживает того, чтобы остаться в клубе.

Мне нравятся все летние подписания. Переходы Серхио Агуэро и Эрика Гарсии кажутся мне очень хорошими. Все понимают уровень Агуэро. А Эрик — скромный парень, который хочет учиться, и хорошо, что люди из нашей молодёжной системы возвращаются. В национальной сборной мы уже убедились в его качествах», — цитирует Альбу Football Espana.

В минувшем сезоне Альба принял участие в 49 встречах за «Барселону», в которых отметился 5 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

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