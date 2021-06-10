Альба: переходы Агуэро и Гарсии в «Барселону» кажутся мне очень хорошими

32-летний крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о работе главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана и прокомментировал летние подписания клуба.
«Рональд проделал огромную работу с тех пор, как возглавил клуб. Мы улучшались на протяжении всего сезона, и Куман заслуживает того, чтобы остаться в клубе.
Мне нравятся все летние подписания. Переходы Серхио Агуэро и Эрика Гарсии кажутся мне очень хорошими. Все понимают уровень Агуэро. А Эрик — скромный парень, который хочет учиться, и хорошо, что люди из нашей молодёжной системы возвращаются. В национальной сборной мы уже убедились в его качествах», — цитирует Альбу Football Espana.
В минувшем сезоне Альба принял участие в 49 встречах за «Барселону», в которых отметился 5 забитыми мячами и 15 результативными передачами.
- 10 июня 2021
-
02:13
-
02:04
-
01:35
-
01:23
-
00:55
-
00:37
-
00:31
- 9 июня 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:21
-
23:19
-
22:57
-
22:56
-
22:43
-
22:22
-
22:10
-
21:55
-
21:50
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:32
-
19:56
-
19:55
-
19:44
-
19:41
-
19:22
-
19:20
-
18:58
-
18:53
-
18:43