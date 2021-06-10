Мбаппе оказался недоволен словами Жиру после товарищеского матча Франция – Болгария
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22-летний форвард «Пари-Сен Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался крайне недоволен словами своего соотечественника Оливье Жиру после товарищеской игры с Болгарией (3:0). Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере».
В интервью Жиру заявил: «Я был немного отстранённым в этой игре, потому что иногда я делал забегания, а передачи на ход не поступали. С двумя хорошими передачами, отданными Паваром и Бен Йеддером, я хорошо завершал атаки, но мы могли бы забить больше голов, если бы действовали более эффективно».
Как оказалось, эти слова настолько задели Мбаппе, что он хотел появиться на пресс-конференции, чтобы высказать свою точку зрения по этому поводу.
Видеообзор матча Франция — Болгария:
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