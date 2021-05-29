Донецкий «Шахтёр» близок к покупке Педриньо за € 40 млн

Полузащитник «Бенфики» Педриньо Педро Виктор Делмино да Силва близок к переходу в донецкий «Шахтёр», сообщает iG. По информации источника, украинский клуб готов заплатить за игрока € 40 млн. Переговоры находятся на заключительной стадии.



В завершившемся сезоне Педриньо Педро Виктор Делмино да Силва провёл 31 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Футболист является воспитанником «Коринтианса», который также получит процент от сделки. Действующий контракт полузащитника с «Бенфикой» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 15 млн.



Ранее итальянский специалист Роберто Де Дзерби, работавший на тренерском мостике «Сассуоло», возглавил донецкий «Шахтёр». Стороны подписали контракт сроком на два года.

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