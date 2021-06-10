Экс-глава совета директоров «Уфы»: Газизов в футболе всем давно всё доказал. А Зарема?

Бывший глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на выпады Заремы Салиховой, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.
«Газизов в футболе всем давно всё доказал. А Зарема? Поэтому её апломб мне непонятен», — написал Мурзагулов в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что Газизов, на данный момент занимающий пост генерального директора «Уфы», подал в суд на «Спартак». Газизов считает, что московский клуб должен ему ещё 299 млн рублей — в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. «Спартак» обратился в суд с просьбой приостановить производство по гражданскому делу по иску Газизова. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, затем отложено на 11 июня.
- 10 июня 2021
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