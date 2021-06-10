Деян Ловрен: верю, что в следующем сезоне «Ливерпуль» сможет вернуть себе титул АПЛ

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен оценил выступление его бывшего клуба «Ливерпуля» в завершившемся сезоне.



«Да, я удивлён выступлением «Ливерпуля» в сезоне-2020/2021, но в футболе это нормально. У всех бывают взлёты и падения. Иногда вы достигаете предела в своей карьере на одном этапе, затем она идёт вниз, но потом может случиться так, что в один момент она снова возвращается на вершину.



Нельзя списывать «Ливерпуль» со счетов. Я всё ещё верю, что в следующем сезоне они смогут вернуть себе титул АПЛ. У них есть игроки, которые вернуться после тяжёлых травм и сделают команду сильнее. Это будет интересно. Но нельзя не отметить, что есть команды, которые сильно улучшаются. Я говорю о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси». В следующем году будет очень интересно снова увидеть тяжелый сезон», — цитирует Ловрена Sky Sports.



Деян Ловрен защищал цвета мерсисайдцев с 2014 по 2020 год, став чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. 27 июля 2020 года петербургский «Зенит» объявил о трансфере игрока. Соглашение с игроком рассчитано на три года.



«Ливерпуль» завершил сезон-2020/2021 на третьем месте в английской Премьер-лиге, лишь в последнем туре гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов.