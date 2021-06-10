«Ни героев, ни славы». Геркус — о решении УЕФА по форме сборной Украины

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава».



«Ну вот так всегда с нашими шебутными соседями: ни героев, ни славы...» — написал Геркус в своём телеграм-канале.



Напомним, как сообщили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.