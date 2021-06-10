Юрий Дюпин назвал свой девиз для сборной России

Вратарь «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин рассказал о подготовке к чемпионату Европы — 2020, а также назвал свой девиз для национальной команды.
«В Австрии мне понравилась природа, высокогорье, там по-другому дышится. Поначалу было тяжеловато входить в тренировочный процесс, но нагрузки усвоились хорошо, закончили сбор без микротравм и повреждений — значит нагрузку приняли. С задачей справились. Смотрели, какими мы были до и после сборов — статистические показатели у всех выросли.
С Федей Кудряшовым виделся на завтраке и на теории, но о самочувствии не спрашивал. Сегодня он тренировался на бровке.
Девиз сборной? На ум приходят слова Саламыча: «Не важно, кто напротив. Важно, кто рядом». Что касается отсутствия наших болельщиков в Дании, в чемпионате бывает, что матчи проходят почти без зрителей. Серьёзной проблемы в этом не вижу. Все будут чувствовать поддержку на расстоянии и знать, что за нас болеет вся страна. В Питере у меня много родственников: сестра, брат, племянница, близкие друзья, прилетит супруга. 10–12 близких мне человек будут на стадионе. Родители посмотрят по телевизору», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 10 июня 2021
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