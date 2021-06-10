Сергей Жуков сменил Александра Кержакова на посту главного тренера «Томи»

Губернатор Томской области, президент футбольного клуба «Томь» Сергей Жвачкин назначил новым главным тренером команды Сергея Жукова.



«Сергей Жуков для нашей «Томи» родной. С 1997-го по 2002-й он провел за нашу команду более 150 матчей, был капитаном «Томи» — как раз в то время, когда я в первый раз был президентом футбольного клуба. Потом Жуков тренировал тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор», с 2019 года — раменский «Сатурн». Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину. Я рад, что он мое приглашение принял», — цитирует Жвачкина пресс-служба «Томи».



Ранее определился список команд Футбольной национальной лиги, которые оказались в зоне вылета из турнира по итогам сезона-2020/2021. Одним из них стала «Томь», набравшая 41 очко. Команда сообщила о прекращении срока действия контрактов главного тренера Александра Кержакова и членов его тренерского штаба.