Дзюба строил гримасы, Лунёва сбивали манекеном. Фото с тренировки сборной России

10 июня в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела очередную тренировку в рамках подготовки к Евро-2020.
Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от стартующего уже завтра, 11 июня, чемпионата Европы – 2020 по футболу.
«Нашу реальную силу покажет турнир. Из-за пандемии стало на год больше времени на подготовку к турниру, так что должны стать только сильнее», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Сборная России сыграет с командой Бельгии 12 июня в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 10 июня 2021
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