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«Манчестер Сити» не планирует продавать Гюндогана этим летом

«Манчестер Сити» не планирует продавать Гюндогана этим летом
Никита Сербаков
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«Манчестер Сити» отреагировал на сообщения СМИ об интересе европейских топ-клубов к полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану.

Как сообщает Sky Sports, «Ман Сити» не планирует продавать 30-летнего немца в ближайшее трансферное окно и доволен его контрактной ситуацией, несмотря на сообщения о том, что он отложил переговоры о новом контракте.

По информации источника, боссы «горожан» заявили, что никаких обсуждений с Гюндоганом по поводу продления контракта сейчас и не планировалось. «Сити» планирует приступить к переговорам ближе к зиме.

В сезоне-2020/2021 Илкай Гюндоган принял участие в 28 матчах АПЛ, в которых забил 13 голов и стал автором двух голевых передач. Именно 30-летний полузащитник стал лучшим бомбардиром «горожан» в завершившемся сезоне, опередив ближайшего преследователя, Рахима Стерлинга, на 4 гола.

Гюндоган стал игроком «Ман Сити» летом 2016 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 27 млн. Его контракт с «горожанами» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн.

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