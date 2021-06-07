Жоржиньо Вейналдум будет получать в «ПСЖ» € 10 млн в год

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум близок к заключению контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает De Telegraaf.



По информации источника, нидерландский футболист будет зарабатывать в новом клубе € 10 млн. Соглашение Вейналдума с парижанами будет рассчитано до 2024 года.



Ранее сообщалось, что «Барселона» планировала отправить свой медицинский штаб в сборную Нидерландов для проведения обследования полузащитника. Сделку уже одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси, однако «ПСЖ» перехватил Вейналдума.



Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

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