Воспитанник «Спартака» Иван Хомуха перешёл в «Чайку»
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26-летний защитник «Волгаря» Иван Хомуха подписал контракт с «Чайкой» до конца сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба клуба.
Хомуха является воспитанником «Спартака». В системе «красно-белых» Хомуха провёл 11 лет, играя за молодёжные команды, дубль и «Спартак-2», с которыми стал победителем ПФЛ в 2015 году. Три года спустя он покинул «Спартак» и отправился в «СКА-Хабаровск», где сразу стал игроком основы и привлёк к себе внимание «Ротора». В первом круге сезона-2019/2020 Иван провёл без замен почти все матчи, но в зимнее межсезонье волгоградский клуб решил расторгнуть контракт, и защитник перебрался в «Енисей», где сыграл сотый матч в ФНЛ.
В минувшем сезоне Хомуха провёл 31 игру в составе астраханского «Волгаря» и забил один мяч.
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