Магомед Адиев: ждём от сборной России на Евро как минимум выхода из группы
Поделиться
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.
«Ждём как минимум выхода из группы. Хотя она непростая. У нас сбалансированный состав, который уверен в своих силах. При поддержке своих болельщиков должны выходить из группы, а дальше попробовать достойно сыграть в плей-офф», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:57
-
16:47
-
16:40
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:26
-
16:25
-
16:12
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:38
-
15:20
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:27
-
14:11
-
14:05
-
13:58
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
13:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам