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Магомед Адиев: ждём от сборной России на Евро как минимум выхода из группы

Магомед Адиев: ждём от сборной России на Евро как минимум выхода из группы
Павел Левкович
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Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Ждём как минимум выхода из группы. Хотя она непростая. У нас сбалансированный состав, который уверен в своих силах. При поддержке своих болельщиков должны выходить из группы, а дальше попробовать достойно сыграть в плей-офф», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Календарь Евро-2020

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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