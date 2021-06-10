Магомед Адиев: ждём от сборной России на Евро как минимум выхода из группы

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.



«Ждём как минимум выхода из группы. Хотя она непростая. У нас сбалансированный состав, который уверен в своих силах. При поддержке своих болельщиков должны выходить из группы, а дальше попробовать достойно сыграть в плей-офф», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.



Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.