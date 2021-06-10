УЕФА и УАФ проведут срочные переговоры по поводу формы сборной Украины перед стартом Евро

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в срочном порядке вылетел в Рим на переговоры с представителями УЕФА по поводу нашумевшей формы сборной Украины.

«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты по поводу формы национальной сборной по футболу.

Утром, я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас, и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА.

В своём письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы, в том числе с лозунгом «Героям слава». Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий Европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и в этот раз, и будет в дальнейшем.

Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!» — написал Павелко на своей странице в «Фэйсбуке».

Ранее в УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

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