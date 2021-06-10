Орлов — об Арустамяне на Евро: щёлкнули по носу Министерству иностранных дел Азербайджана

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу решения УЕФА разрешить Нобелю Арустамяну работать на Евро-2020. Ранее заявка журналиста «Матч ТВ» на аккредитацию была отклонена из-за позиции Азербайджана.
«Слава богу, что УЕФА реанимировал Нобеля Арустамяна после наскока Азербайджана. Как можно было не допускать журналиста? Он побывал в Нагорном Карабахе, и это стало поводом его не аккредитовывать на чемпионат Европы. К счастью, это исправили. Ну это же некорректно. Журналист может побывать в горячих точках, у него же профессия такая. Щёлкнули по носу Министерству иностранных дел Азербайджана. Чего они заработали? Какой авторитет? А рейтинг Нобеля Арустамяна поднимется, это без сомнений», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
- 10 июня 2021
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