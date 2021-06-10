Гризманн и Бензема пропустили тренировку сборной Франции
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Форвард сборной Франции Антуан Гризманн пропустил последнюю тренировку команды из-за ушиба голени левой ноги, который он получил в товарищеском матче с Болгарией (3:0). Тяжесть повреждения на данный момент неизвестна. Француз тренировался вместе с нападающим Каримом Бензема отдельно в закрытом помещении, сообщает журналист Telefoot Жюльен Мейнард в «Твиттере».
Гризманн в матче со сборной Болгарии забил гол и был заменён на 66-й минуте.
Если сборная Франции потеряет Гризманна и Бензема перед матчем со сборной Германии, это будет серьёзная потеря для тренера Дидье Дешама, у которого небольшой выбор нападающих.
Сборная Франции на Евро-2020 сыграет со сборными Германии (15 июня), Венгрии (19 июня) и Португалии (23 июня).
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