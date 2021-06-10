Гризманн – об игре с Месси: ты посылаешь ему дыню, а он превращает её в икру!

30-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о выступлении за каталонский клуб со звёздным форвардом Лионелем Месси.

«Месси? У нас с ним хорошие отношения. Мы хорошо ладим. Иногда мы пишем друг другу сообщения, мы много общаемся на тренировках. Очевидно, что на поле с ним очень легко. Вы посылаете ему дыню, он превращает её в икру!

В игре всё становится всё лучше и лучше. В этом году всё было немного сложно, потому что у нас было много травм, и мы играли по системе, в которой многие были не на своих лучших позициях. Но с такими новичками в следующем сезоне «Барселона» будет лучше», — цитирует Гризманна Goal.

В минувшем сезоне Гризманн провёл за «Барселону» 51 встречу, в которых отметился 20 забитыми мячами и 12 результативными передачами.