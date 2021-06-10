Познер: я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии
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Известный журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии.
«Я буду смотреть матчи сборной и посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют.
Наша сборная может выйти из группы. Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы — в этом я на 99,99 процентов уверен», — цитирует Познера Sport24.
Сборная России на Евро сыграет со сборными Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня) в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе, а также со сборной Дании (21 июня) в Копенгагене на стадионе «Паркен».
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