Кевин Де Брёйне не сыграет со сборной России

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне не примет участия в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с командой России, который состоится 12 июня. Плеймейкер «Манчестер Сити» всё ещё не тренируется в общей группе игроков «красных дьяволов». Он признался, что надеется восстановиться на второй матч с датчанами, сообщает Het Nieuwsblad.



Сегодня «красные дьяволы» в последний раз тренировались в Бельгии. Из 26 вызванных игроков и четырёх запасных участие в тренировке приняли все, кроме Де Брёйне. Он присоединился к сбору только в понедельник, получив неделю дополнительного отпуска после финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», который завершился со счётом 1:0 в пользу лондонцев. В той игре бельгиец получил переломы носа и левой глазницы.



Во время визита короля Филиппа на тренировку сборной Де Брёйне заявил, что больше всего надеется на второй матч — со сборной Дании, который состоится 17 июня. На вопрос короля, сможет ли он сыграть на Евро, полузащитник ответил: «Да, надеюсь на второй матч. У меня всё ещё есть небольшая боль, но мне намного лучше».



Как и 9 июня, Де Брёйне следил за разминкой команды со стороны. Неизвестно, участвовал ли он в упражнениях по ходьбе или другой работе. Полузащитник был замечен с футбольными бутсами в руке.



Утром 11 июня сборная Бельгии отправляется чартером из Шарлеруа в Санкт-Петербург. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес предоставит обновленную информацию о ситуации с Де Брёйне после прилёта.

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