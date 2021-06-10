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Де Брёйне не тренировался в основной группе сборной Бельгии перед поездкой в Россию

Де Брёйне не тренировался в основной группе сборной Бельгии перед поездкой в Россию
Максим Булычев
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Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне — единственный, кто не тренировался в основной группе бельгийцев перед перед поездкой в ​​Санкт-Петербург на матч со сборной России, сообщает Het Nieuwsblad.

По данным источника, футболист выходил на поле, однако не надевал бутсы. Тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес ранее указывал, что не особо рассчитывает на Де Брёйне в субботней игре против России.

Де Брёйне присоединился к отбору только в понедельник, спустя неделю дополнительного отпуска после финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», который завершился со счётом 1:0 в пользу лондонцев. Ранее бельгиец получил переломы носа и левой глазницы в том же финальном матче. Это произошло после его столкновения с защитником синих Антонио Рюдигером.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» в 22:00 мск.

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