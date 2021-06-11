Источник: у футболиста сборной России сомнительный тест на коронавирус, его изолировали

У одного из футболистов сборной России тест на коронавирус показал сомнительный результат в преддверии старта чемпионата Европы — 2020. Речь о полузащитнике Андрее Мостовом, информирует телеграм-канал «Футбольный Биги» со ссылкой на «РБ Спорт».
Сообщается, что Мостовой прибыл со сборной в Санкт-Петербург, где состоится первый матч Евро с национальной командой Бельгии. Сейчас Андрей находится в изоляции.
Примечательно, что ранее Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела. Таким образом, не исключена вероятность ошибки ковидного теста. УЕФА в курсе ситуации. Игрок сдаст повторный тест на COVID-19 в ближайшее время.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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