Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего старта Евро-2020.

«Я живу первые часы в качестве капитана с большим энтузиазмом. Мы не могли дождаться, мы ждали ещё один год, чтобы сыграть на этом чемпионате Европы. С тех пор, как мы собрались на Сардинии, мы мечтали здесь оказаться. Всё готово, с сегодняшнего дня мы начинаем дышать другим адреналином, другой окружающей средой, и нам не терпится добраться до завтрашней ночи. Вы должны прожить это безмятежно, провести этот месяц с энтузиазмом, тогда всё придет само собой. Всё идет хорошо, мы готовы физически и морально, теперь остаётся только выйти на поле, осознавая трудности, с которыми мы столкнемся», — приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, сборная Италии в матче-открытии Евро-2022 сыграет со сборной Турции.