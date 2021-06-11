Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего старта Евро-2020.
«Я живу первые часы в качестве капитана с большим энтузиазмом. Мы не могли дождаться, мы ждали ещё один год, чтобы сыграть на этом чемпионате Европы. С тех пор, как мы собрались на Сардинии, мы мечтали здесь оказаться. Всё готово, с сегодняшнего дня мы начинаем дышать другим адреналином, другой окружающей средой, и нам не терпится добраться до завтрашней ночи. Вы должны прожить это безмятежно, провести этот месяц с энтузиазмом, тогда всё придет само собой. Всё идет хорошо, мы готовы физически и морально, теперь остаётся только выйти на поле, осознавая трудности, с которыми мы столкнемся», — приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.
Напомним, сборная Италии в матче-открытии Евро-2022 сыграет со сборной Турции.
- 11 июня 2021
-
05:31
-
04:18
-
03:35
-
02:52
-
02:28
-
02:15
-
02:04
-
02:00
-
00:56
-
00:37
-
00:19
-
00:08
- 10 июня 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:50
-
22:24
-
22:11
-
21:52
-
21:36
-
21:07
-
20:58
-
20:51
-
20:33
-
20:23
-
20:07
-
19:47
-
19:45
-
19:22
-
19:10
-
18:45
-
18:43
-
18:36
-
18:30