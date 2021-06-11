«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к Кингсли Коману

«Манчестер Юнайтед» продолжает наблюдать за вингером «Баварии» и сборной Франции Кингсли Команом.



Как сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг, манкунианцы могут переключить своё внимание на 24-летнего француза в случае срыва переговоров с дортмундской «Боруссией» по поводу Джейдона Санчо. Сообщается, что мюнхенцы требуют за игрока более € 50 млн, а сам футболист больше склоняется к варианту с продлением контракта с «Баварией».



Кингсли Коман в чемпионате Германии сезона-2020/2021 провёл 29 матчей, забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач. Его контракт с мюнхенцами также действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Кингсли в € 65 млн.



Сейчас Коман в составе сборной Франции готовится к стартующему сегодня чемпионату Европы-2020 по футболу. Сборная Франции на Евро-2020 сыграет со сборными Германии (15 июня), Венгрии (19 июня) и Португалии (23 июня).

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