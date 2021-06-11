Турция — Италия: посмотреть матч-открытие Евро-2020 можно будет на Первом канале

Сегодня, 11 июня, состоится матч сборных Турции и Италии. Стартовая встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу можно будет на Первом канале.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.
Напомним, в группе A помимо итальянцев и турок выступят национальные команды Уэльса и Швейцарии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
- 11 июня 2021
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:35
-
12:32
-
12:18
-
12:06
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:29
-
11:26
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:46
-
10:45
-
10:33
-
10:27
-
10:20
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:35
-
09:35
-
09:07