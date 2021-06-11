Турция — Италия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 11 июня, состоится матч сборных Турции и Италии. Стартовая встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.



Напомним, в группе A помимо итальянцев и турок выступят национальные команды Уэльса и Швейцарии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.