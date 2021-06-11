Ребко: Бракамонте зашёл в душ, кинул мыло к моим ногам и показал: поднимай

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко рассказал о шутках экс-нападающего «Москвы», «Ахмата» и «Ростова» Эктора Бракамонте.



«Бракамонте прямо светился. У нас с ним был прикол, когда я только пришёл в команду. Я только два дня в команде. Бракамонте зашёл в душ. Мы стоим с ним друг напротив друга, моемся. Он берёт мыло и смотрит мне в глаза — такой типа: «Ты чё». Потом вдруг кидает его на пол к моим ногам, а сам стоит с каменным лицом и указывает глазами на мыло: «поднимай». Я же тогда не знал, что он за человек. Захотел ему втащить. Но тут он увидел, что у меня вены уже стали проступать на лице и сказал: «Спокойно, спокойно, я шучу блин!»



У нас на базе был коридор со стеклянной стеной. Снаружи было не видно, что за стеклом, а внутри видно. Так вот, Брака прикидывался псом — у него же были длинные волосы! Становился на колени у двери, и когда кто-то открывал дверь, начинал лаять. Люди не успевали понять, что происходит — девять утра, все сонные. Да Коста, когда увидел его в первый раз, испугался и убежал. Со мной он тоже такое проделывал. Я ему говорил: «Брака, ну дай проснуться, ё-моё», — цитирует Ребко Sport24.

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