Новая футбольная игра от «Чемпионата» в дни Евро-2020. Открыта регистрация

«Чемпионат» и «Brainboy» продолжают серию интеллектуальных игр о футболе. Новый квиз пройдёт в дни Евро-2020 в легендарном Hard Rock Cafe на Старом Арбате в Москве.



Проект «Чемпионат Brainboy» охватывает не только главные вехи в истории футбола, но и яркие события, личности, явления, известные каждому болельщику. В дни чемпионата Европы по футболу вас ждут вопросы о главном турнире Старого Света и не только. Если вы готовы проверить свои знания, то смело регистрируйтесь.



Уже вторая игра сезона пройдёт 22 июня в Москве в Hard Rock Cafe (м. Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00. Квиз состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом, как всегда, станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвящённые актуальной футбольной повестке. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки.



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