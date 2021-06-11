В польском городе Эльблонг парашютист приземлился на футбольное поле во время матча и получил жёлтую карточку.
Прямо во время футбольного матча парашютист оказался на поле в районе центрального круга. Арбитр вынужден был мгновенно остановить игру. Он подошёл к приземлившемуся парашютисту и в шуточной манере продемонстрировал человеку жёлтую карточку. Причиной неожиданного приземления на футбольный газон во время игры стала лопнувшая верёвка парашюта. Из-за неё мужчина не смог справиться с управлением и был вынужден совершить аварийную посадку.
Сборная Польши продолжает подготовку к чемпионату Европы. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 11 июня 2021
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