В польском городе Эльблонг парашютист приземлился на футбольное поле во время матча и получил жёлтую карточку.

Прямо во время футбольного матча парашютист оказался на поле в районе центрального круга. Арбитр вынужден был мгновенно остановить игру. Он подошёл к приземлившемуся парашютисту и в шуточной манере продемонстрировал человеку жёлтую карточку. Причиной неожиданного приземления на футбольный газон во время игры стала лопнувшая верёвка парашюта. Из-за неё мужчина не смог справиться с управлением и был вынужден совершить аварийную посадку.

Сборная Польши продолжает подготовку к чемпионату Европы. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.