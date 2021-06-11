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Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, Черышеву не хватает пары процентов

Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, Черышеву не хватает пары процентов
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Бельгией.

«Понятно, что Бельгия хорошая команда. Какие-то тактические ситуации мы моделировали на тренировке. Но нужно обращать внимание не только на соперников, но и на себя. Марио практически набрал все кондиции. Черышеву не хватает пары процентов. Но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Чему мы рады, потому что это игрок высокого уровня», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Бельгия — Россия состоится завтра, 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

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