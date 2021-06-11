Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, Черышеву не хватает пары процентов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Бельгией.
«Понятно, что Бельгия хорошая команда. Какие-то тактические ситуации мы моделировали на тренировке. Но нужно обращать внимание не только на соперников, но и на себя. Марио практически набрал все кондиции. Черышеву не хватает пары процентов. Но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Чему мы рады, потому что это игрок высокого уровня», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч Бельгия — Россия состоится завтра, 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.
- 11 июня 2021
-
14:37
-
14:35
-
14:06
-
14:04
-
13:59
-
13:59
-
13:56
-
13:56
-
13:55
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:35
-
12:32
-
12:18
-
12:06
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:29
-
11:26
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:04