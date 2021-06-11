Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака». Клуб оспорит решение

Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, рассказала об итогах судебного заседания, которое сложилось в пользу управленца.



«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция.



В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства. Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную — как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере — для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.



Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

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