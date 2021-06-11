Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа: меня не пугает, что в сборной России нашли заболевшего ковидом

Куртуа: меня не пугает, что в сборной России нашли заболевшего ковидом
Андрей Панков
Комментарии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался в преддверии старта чемпионата Европы – 2020 и матча со сборной России.

«Завтра мы начинаем наш путь. Очень хотим, чтобы первый матч прошёл хорошо. Надеемся победить. У меня нет цели стать лучшим вратарём турнира. Я просто хочу помочь команде выигрывать матчи. Самое главное для нас выйти в финал и победить. Надеюсь, атмосфера будет похожа на ту, какая была в России на чемпионате мира. Мы хотим выиграть турнир.

Меня не пугает, что в сборной России нашли заболевшего ковидом. Это случалось на протяжении всего европейского сезона. Это уже привычное дело. Конечно, неудачно, что для сборной России так сложилось. Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы такого не допустить у нас.

Мы играли в полуфинале чемпионата мира, четвертьфинале Евро. Всегда бывает так, что какая-то команда выступает лучше тебя. Но главное для всех – финал, хочется быть там и выиграть турнир», — передаёт слова Куртуа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Календарь Евро-2020
Новость по теме
Куртуа: у нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021