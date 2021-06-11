Куртуа: меня не пугает, что в сборной России нашли заболевшего ковидом

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался в преддверии старта чемпионата Европы – 2020 и матча со сборной России.

«Завтра мы начинаем наш путь. Очень хотим, чтобы первый матч прошёл хорошо. Надеемся победить. У меня нет цели стать лучшим вратарём турнира. Я просто хочу помочь команде выигрывать матчи. Самое главное для нас выйти в финал и победить. Надеюсь, атмосфера будет похожа на ту, какая была в России на чемпионате мира. Мы хотим выиграть турнир.

Меня не пугает, что в сборной России нашли заболевшего ковидом. Это случалось на протяжении всего европейского сезона. Это уже привычное дело. Конечно, неудачно, что для сборной России так сложилось. Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы такого не допустить у нас.

Мы играли в полуфинале чемпионата мира, четвертьфинале Евро. Всегда бывает так, что какая-то команда выступает лучше тебя. Но главное для всех – финал, хочется быть там и выиграть турнир», — передаёт слова Куртуа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.