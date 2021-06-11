В метро запустили поезд с портретами и лозунгом игроков сборной России. Лучшие фото
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11 июня в московском метро состоялась церемония запуска тематического поезда в поддержку сборной России на Евро-2020. Поезд будет ходить по Арбатско-Покровской линии метро.
Вагоны оформлены в красно-чёрной цветовой гамме, на стенах внутри и снаружи поезда нанесены фотографии игроков национальной команды и главного тренера Станислава Черчесова. Изображения сопровождаются главными фактами о составе сборной. Кроме того, главной деталью дизайна стал лозунг команды «Играем за вас».
Одним из первых тематический поезд смог оценить российский экс-футболист и капитан сборной России Алексей Смертин.
Лучшие кадры из московского метро — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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