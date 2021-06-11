Лозунг «Героям Слава!» и карта с Крымом останутся на форме сборной Украины

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о результатах переговоров с УЕФА по поводу формы сборной Украины. По его словам, европейская футбольная ассоциация разрешила украинцам оставить на своей экипировке лозунги, которые вызвали немалый резонанс на постсоветском пространстве. При этом в дизайн формы будут внесены небольшие изменения, касающиеся расположения этих лозунгов на форме.

«Переговоры с УЕФА по новому дизайну униформы сборной Украины завершились. Они были супер-сложные, буквально несколько раз заходили в глухой угол. Результаты переговоров следующие:

1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы сборной Украины сохранятся лозунги: «Слава Украине» и «Героям слава!», изображение карты Украины с её неразделёнными границами: с Крымом, Донецком, Луганском и тысячей других городов. Запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства не будет. Это была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут купить обмундирование сборной Украины в представленном нами дизайне.

2. Доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», большой герб сборной на карте Украины — официальная футбольная символика нашей страны. УЕФА согласился принять сегодняшнее решение УАФ и попросил дополнительно изучить этот вопрос по окончанию Евро-2020.

3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков ещё в декабре прошлого года. Но с учётом нового решения от нас требовали полностью удалить эту надпись или нарисовать её на всех игроках чемпионата Европы – 2020. Вместо этого нужно было высказать решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам всё-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА!

Ещё один элемент будет добавлен к ранее утверждённому варианту оформления униформы. Это утверждено утром исполкомом УАФ: большой герб сборных с картой Украины, трезубец с очередной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава!» будет размещен на карте, в центре границ Украины, и верим, что он станет настоящим оберегом для наших мальчиков. У наших игроков Евро-2020, на нём будет такой уникальный дизайн. Надеюсь, этот эмоционально заряженный талисман будет жёлто-голубым ключом к смелым боям на поле», — написал Павелко на своей странице в "Фейсбуке".