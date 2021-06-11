Российского комментатора Михаила Моссаковского не пустили в Азербайджан

Комментатора Михаила Моссаковского не пустили в Азербайджан. Он должен был работать на завтрашнем матче чемпионата Европы Уэльс — Швейцария, который состоится в Баку.
«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал.
Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в чёрные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола.
Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее журналисту Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020 из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане. Но позже УЕФА поспособствовал решению этого вопроса, и Арустамян получил аккредитацию на континентальное первенство.
- 11 июня 2021
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